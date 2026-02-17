Donald Trump ha dichiarato che i negoziatori iraniani sono cattivi, ma crede comunque che vogliano arrivare a un accordo. Durante il secondo giorno di negoziati a Ginevra, ha osservato che le discussioni sono state molto complicate, come spesso accade in questi incontri. I rappresentanti di entrambe le parti si sono incontrati per cercare di trovare un’intesa sul programma nucleare iraniano, ma i colloqui si sono rivelati più faticosi del previsto.

Proseguono i colloqui sul nucleare tra Stati Uniti e Iran, arrivati al secondo round di Ginevra. “È stata una trattativa molto difficile, come al solito. Sono cattivi negoziatori, perché avremmo potuto raggiungere un accordo invece di inviare i B2 per distruggere il loro potenziale nucleare. Spero che saranno più ragionevoli. Vogliono raggiungere un accordo”, ha detto Donald Trump ai giornalisti parlando dall’Air Force One. Positivo il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi secondo cui ci sono stati “buoni progressi” rispetto al round precedente. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump: "Sono cattivi negoziatori ma penso che vogliano un accordo"

