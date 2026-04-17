Trump | Papa deve capire Iran può colpire anche Italia Ottimismo sui negoziati | Accordo vicino con Teheran

Un recente intervento ha attirato l'attenzione di tutti, con un leader che ha dichiarato che il Papa dovrebbe comprendere come l'Iran possa colpire anche l'Italia. Ha inoltre espresso ottimismo riguardo ai negoziati in corso con Teheran, affermando che un accordo è vicino. La questione riguarda la possibile proliferazione nucleare dell'Iran e le implicazioni che potrebbe avere per vari paesi, tra cui l'Italia.

(Adnkronos) – "Il Papa deve capire che l'Iran non può avere un'arma nucleare. Altrimenti ogni paese, compresa l'Italia dove risiede il Papa, sarebbe in pericolo. L'Iran non avrà armi atomiche, ha dato il suo consenso". Donald Trump prova ad abbassare i toni dopo gli attacchi a Papa Leone XIV ma non modifica la propria linea.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leone XIV su Trump: “La minaccia contro l’Iran non è accettabile, tornare al tavolo negoziale” Notizie correlate Donald Trump: "Il Papa deve capire che l'Iran non avrà il nucleare. Accordo vicino"Donald Trump dopo lo scontro con Papa Leone XIV torna a parlare del Pontefice e lo fa a modo suo: diretto. Trump: “Iran ha mandato un regalo, vuole accordo”. Teheran smentisce negoziati(Adnkronos) – Donald Trump riceve un misterioso 'regalo' dall'Iran, si sbilancia sulla fine della guerra e scommette sull'esito positivo di colloqui... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Trump: Papa deve capire, Iran può colpire anche Italia. Ottimismo sui negoziati: Accordo vicino con Teheran; L'attacco di Trump al Papa può sancire per lui l'inizio della fine; Leone XIV e le minacce di Trump; Meloni: inaccettabili le parole di Trump nei confronti del Papa. Scontro Trump - Papa Leone: Ho il diritto di non essere d'accordo con luiNuovi sviluppi nello scontro a distanza tra Donald Trump e Papa Leone XIV. Non ho niente contro il Papa, ma l'Iran non ... iltempo.it La dismisura di Trump contro il PapaEra inevitabile. La dismisura di Trump doveva prima o poi scontrarsi contro una misura. Anche se l’elenco dei suoi nemici e dei suoi critici (che per lui sono la stessa cosa) è ormai lunghissimo, il s ... repubblica.it Qual è il vero scandalo su Saviano, lo scherzetto di Trump e Salvini: quindi, oggi… - facebook.com facebook Per quelli che si accorgono adesso della questione Trump, ecco il manifesto pubblicato da @Linkiesta sei anni fa prima delle elezioni Trump-Biden x.com