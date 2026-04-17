Donald Trump ha pubblicato un messaggio su Truth social in cui ha affermato che l’Italia non si è resa disponibile per gli Stati Uniti e che gli Stati Uniti non saranno presenti per l’Italia. Nel messaggio, ha menzionato anche la base di Sigonella, senza fornire dettagli aggiuntivi. L’attacco segue dichiarazioni precedenti del politico e si inserisce in un confronto pubblico tra le due nazioni.

Nuovo attacco di Donald Trump all'Italia. In un post su Truth social, il presidente americano ha scritto: «L'Italia non c'è stata per noi, noi non lo saremo per lei». E perché non ci siano dubbi sui motivi per cui accusa il nostro Paese, Trump allega un articolo dei giorni scorsi del Guardian che riportava la notizia del no dell'Italia all'uso delle base di Sigonella per gli aerei americani impegnati nella guerra in Iran. L'affondo del presidente americano arriva dopo l'ennesimo attacco alla premier Giorgia Meloni: «È stata negativa», ha detto Trump facendo riferimento alla postura italiana sulla guerra in Iran.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Trump, nuovo attacco all'Italia: «Non c'è stata per noi, noi non ci saremo per lei». E cita la base di Sigonella

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