America’s Cup ci saranno anche gli USA a Napoli | gli avversari di Luna Rossa

A Napoli si svolgerà la Louis Vuitton Cup, con la partecipazione di una squadra statunitense che affronterà Luna Rossa. La competizione deciderà quale imbarcazione sfiderà il Team New Zealand nel Match Race per l’America’s Cup. La fase preparatoria e le qualifiche stanno proseguendo, mentre le squadre si preparano per le prossime sfide in mare. La regata si terrà nelle acque partenopee e attirerà l’attenzione degli appassionati di vela.

Ci sarà anche una squadra statunitense per la Louis Vuitton Cup: chi affronterà Luna Rossa e la corsa verso l’America’s Cup La lunga strada della Louis Vuitton Cup che deciderà chi affronterà il Team New Zealand nel Match Race per l’America’s Cup sta per entrare nel vivo. Ma con una grande novità. Rispetto allo scorso anno, quando American Magic aveva annunciato la sua mancata presenza dopo le ultime deludenti apparizioni, arriva la notizia che tutti aspettavano. Infatti, ci sarà anche una squadra che porterà la bandiera a stelle e strisce. Niente astinenza dall’America, come tra l’altro non succede da più di cento anni, perché nella giornata di oggi è arrivato l’annuncio tanto acceso: ci sarà l’American Racing Challenger Team USA, in rappresentanza dello Yacht Club di Newport. 🔗 Leggi su Sportface.it

Gli USA saranno in America’s Cup! Una squadra a stelle e strisce gareggerà a Napoli, nuovi sfidanti per Luna RossaUna squadra statunitense parteciperà alla Louis Vuitton Cup, il torneo degli sfidanti che determinerà chi affronterà Team New Zealand nel Match Race...

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