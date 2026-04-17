Il rapporto tra il leader di un paese europeo e l’ex presidente degli Stati Uniti si fa sempre più teso. Per il secondo giorno consecutivo, quest’ultimo ha rivolto commenti critici nei confronti dell’Italia, evidenziando una divergenza politica che fino a poco tempo fa sembrava improbabile. La situazione ha attirato l’attenzione di analisti e osservatori internazionali, che seguono con attenzione gli sviluppi di questa fase di confronto.

Il rapporto tra Giorgia Meloni e Donald Trump entra in una fase apertamente critica. Per il secondo giorno consecutivo, il presidente americano torna ad attaccare l’Italia, segnando una distanza politica che fino a pochi mesi fa sembrava impensabile. Non è solo una divergenza su un dossier specifico, ma il segnale di una frattura più profonda che riguarda il ruolo dell’Italia nello scenario internazionale e, soprattutto, nella crisi con l’Iran. A far esplodere il caso è un messaggio pubblicato da Trump sul suo social Truth: “L’Italia non c’è stata per noi, noi non ci saremo per loro”. Parole accompagnate dal riferimento a un articolo del Guardian che ricorda il rifiuto italiano di concedere l’uso della base di Sigonella agli aerei americani diretti verso il teatro iraniano.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Trump, nuovo attacco all’Italia: affondo senza precedenti

Donald Trump annuncia l’attacco all’Iran

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