Un confronto acceso tra l'ex presidente e il Papa Leone ha attirato l'attenzione dei media. L'ex presidente ha pubblicato un post in cui afferma di non dover chiedere scusa, sostenendo che il Papa abbia pronunciato affermazioni errate. La discussione si inserisce in un quadro di tensioni internazionali, con negoziati interrotti a Islamabad e un'escalation di eventi in Libano.

«Non c'è nulla di cui scusarsi» con Papa Leone: «ha detto cose che sono sbagliate». Con i negoziati saltati a Islamabad e l'escalation in Libano, si consuma definitivamente anche lo scontro tra Casa Bianca e Santa Sede. Nei giorni scorsi Leone XIV è tornato ad appellarsi per un vero cessate il fuoco ed ha definito «non cristiano» chi lancia le bombe. Il Pontefice ha anche avuto un faccia a faccia con il presidente francese Emmanuel Macron dal quale è emersa la richiesta di far rientrare il Libano negli accordi di pace per l'Iran. Sabato sera, in piazza San Pietro, durante una veglia di preghiera per la pace, il Papa ha definito la preghiera un «argine al delirio di onnipotenza che si fa sempre piu imprevedibile e aggressivo».🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Trump contro Papa Leone, cosa è successo? L'attacco senza precedenti, il post choc e l'affondo: «Non mi devo scusare di nulla»

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