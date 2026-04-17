Trump nuova immagine con Gesù | l’abbraccio e la nuova polemica

Recentemente, Donald Trump ha condiviso sulla piattaforma Truth Social un’immagine che lo mostra in compagnia di Gesù, suscitando nuove discussioni pubbliche. L’immagine ha generato reazioni contrastanti, attirando l’attenzione di diversi commentatori e utenti online. La pubblicazione ha riacceso il dibattito su temi religiosi e politici, con alcune persone che hanno criticato la scelta di Trump di condividere questa rappresentazione.

(Adnkronos) – Donald Trump torna al centro delle polemiche dopo aver ricondiviso su Truth Social un’immagine che lo ritrae insieme a Gesù in una rappresentazione dal forte impatto simbolico e politico. Il post originale, pubblicato da un account chiamato 'Irish for Trump', mostra Gesù che abbraccia il presidente degli Stati Uniti e Gesù. Sullo sfondo,.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Trump Shares AI Image Hugging Jesus | “Quite Nice,” Says Donald Trump | Blasphemy Row | LIVE

Notizie correlate

Leggi anche: Trump e l’immagine come Gesù: “Ero un dottore…”

Trump come Gesù, l’immagine con l’AI che scandalizza pure l’Iran: chi ha creato la foto e cosa ha voluto cambiare per attaccare il PapaA rendere ancor più aspro lo scontro con Papa Leone XIV, Donald Trump ha alzato ulteriormente il tiro pubblicando sull’account ufficiale Truth...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Trump, Gesù e i medici: dopo il post su Truth, sul web si scatenano i meme. FOTO; Donald Trump, la nuova immagine con l'aureola e abbracciato da Gesù: Carta vincente di Dio; Trump si ritrae con Gesù e il suo vice JD Vance attacca ancora il Papa: scontro con i cattolici USA; Trump attacca anche il papa: È un debole, e non mi scuso.

Trump, un nuovo post lo ritrae con Gesù: «Alla sinistra radicale potrebbe non piacere, ma io penso che sia piuttosto carino»Nuova provocazione di Donald Trump: dopo l'immagine rimossa il giorno dell'attacco al Papa, il tycoon ripubblica un post con una foto che lo ritrae accanto a Gesù, che lo ... ilgazzettino.it

Trump rilancia immagine con Gesù e riapre lo scontro politico e religioso negli Stati UnitiTrump pubblica immagine AI con Gesù: cosa è successo e perché conta Donald Trump ha pubblicato su Truth Social un’immagine generata con intelligenza a ... assodigitale.it

Il presidente USA Donald Trump: «È stato un onore risolvere 9 guerre nel mondo, questa sarà la decima» - facebook.com facebook

Così Trump sta trasformando l’America in uno Stato psicotico - la Repubblica x.com