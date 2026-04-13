Trump come Gesù l’immagine con l’AI che scandalizza pure l’Iran | chi ha creato la foto e cosa ha voluto cambiare per attaccare il Papa

Una immagine creata con intelligenza artificiale ha raffigurato Donald Trump in modo simile a Gesù, generando reazioni di sdegno anche in Iran. La foto, diffusa online, sembra essere stata progettata per attaccare il Papa Leone XIV, con dettagli modificati per suscitare polemiche. Non si conosce ancora l’autore di questa creazione digitale, ma il suo scopo sembrerebbe quello di intensificare lo scontro con figure religiose e politiche.

A rendere ancor più aspro lo scontro con Papa Leone XIV, Donald Trump ha alzato ulteriormente il tiro pubblicando sull’account ufficiale Truth un’immagine generata con l’intelligenza artificiale in cui appare nei panni di una sorta di Gesù guaritore, con una mano sulla fronte di un uomo nell’atto di aiutarlo. Il post è comparso il 13 aprile, a pochi giorni dalle dichiarazioni durissime rivolte al pontefice, il primo papa statunitense della storia della Chiesa cattolica. La tensione era già alta dopo le critiche di Leone XIV alle politiche migratorie dell’amministrazione e al conflitto contro l’Iran, con il papa che aveva parlato esplicitamente di «follia della guerra».🔗 Leggi su Open.online

La guerra che doveva cambiare il Medio Oriente si è chiusa con una tregua che lascia tutto com’era, o quasi: ecco chi ha vinto e chi ha perso tra Usa e IranQuando la portavoce della Casa bianca Karoline Leavitt ha annunciato, trionfalmente, che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva ottenuto...

Trump come Gesù, il tycoon nella bufera per l’immagine generata con l’AI. L’attacco al Papa poi il post “blasfemo”Washington, 13 aprile 2026 – Donald Trump attacca Papa Leone poi indossa i panni di Gesù.