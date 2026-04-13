Un’immagine generata con l’intelligenza artificiale ha mostrato l’ex presidente statunitense ritratto come Gesù Cristo, scatenando reazioni e commenti. In risposta, Trump ha precisato di non essere Gesù, ma di essere semplicemente un dottore. La fotografia ha suscitato discussioni sui limiti delle rappresentazioni digitali e sulla percezione pubblica delle figure politiche. La vicenda si inserisce nel dibattito sulle implicazioni etiche e comunicative delle immagini create con l’intelligenza artificiale.

(Adnkronos) – "Ero Gesù nella foto? No, ero un dottore". Donald Trump cerca il salvataggio in corner dopo la pubblicazione di un'immagine, generata con l'AI, che ritrae il presidente come Gesù Cristo. "L'ho pubblicata io, ma ero un dottore nell'immagine. Un volontario della Croce Rossa", la spiegazione non proprio convincente. Dettaglio non trascurabile: Trump ha. L'articolo Trump e l’immagine come Gesù: “Ero un dottore.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”....🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Trump On AI Jesus-Like Image: Thought It Was Depicting Me As A Doctor

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Trump ordina McDonald's alla Casa Bianca e chiede alla rider di restare per la conferenza stampa: «Questa non è gente molto simpatica» - facebook.com facebook

Quel che è successo a Islamabad e che cosa Trump vuole provare ora. Di David Ignatius x.com