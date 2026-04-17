Trump non potrà spegnerci la luce del sole | Monza e Ilaria Salis al fianco del popolo cubano
Dopo un viaggio a Cuba, un gruppo di attivisti si trova ora a sostenere il popolo locale, che continua a vivere sotto le conseguenze di un embargo economico e commerciale imposto dagli Stati Uniti. La visita ha visto la presenza di rappresentanti provenienti da varie parti, tra cui un’attivista che ha espresso il suo sostegno alla popolazione cubana, sottolineando come le restrizioni abbiano pesato sulla vita quotidiana. La questione dell’embargo è al centro del dibattito pubblico, anche in relazione alle recenti dichiarazioni di alcune figure politiche statunitensi.
Ritorno dall’inferno di Cuba dove il popolo, messo in ginocchio dall’embargo (diretto e indiretto di Donald Trump), combatte. O meglio resiste. Quella resistenza che da oltre sessant’anni accompagna il popolo cubano e che, con passione e commozione, è stata raccontata dall’europarlamentare Ilaria.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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