A Monza arriva Ilaria Salis per chiedere la solidarietà dei cittadini

Venerdì 17 aprile si terrà a Monza un incontro pubblico dedicato alla solidarietà nei confronti di Cuba e alle conseguenze del blocco economico imposto dall'amministrazione statunitense. Tra gli ospiti ci sarà l'europarlamentare monzese, membro di Alleanza Verdi e Sinistra, che discuterà della sua missione di sostegno e delle iniziative in corso per sensibilizzare l'opinione pubblica su questa tematica. L'evento si svolgerà in un luogo della città ancora da definire.

Si parlerà della missione di solidarietà contro il blocco imposto dall'amministrazione Trump a Cuba nel corso dell'incontro pubblico che si terrà venerdì 17 aprile a Monza e che vedrà fra gli ospiti l'europarlamentare monzese Ilaria Salis (Alleanza Verdi e Sinistra). L'appuntamento è per le 14.30. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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