Il governo statunitense ha dichiarato che non ci sarà nessun pagamento o scambio di denaro con l’Iran riguardo al materiale nucleare presente nel paese. In una dichiarazione ufficiale si afferma che gli Stati Uniti riceveranno tutto il materiale nucleare che si trova in Iran, ma senza alcun tipo di transazione finanziaria. La comunicazione si inserisce nel contesto delle tensioni tra le due nazioni riguardo al programma nucleare iraniano.

"Gli Stati Uniti riceveranno tutto il materiale nucleare " in Iran, "non avverrà alcuno scambio di denaro, in nessuna forma o modalità". Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trump, nessun scambio di denaro con l'Iran per il nucleare

Perché Trump sta minacciando di nuovo l’Iran

Notizie correlate

Guerra, Iran chiude tutti i canali di comunicazione con gli Stati Uniti: non ci sarà nessun negoziato. Trump: “Stanotte morirà un’intera civiltà”. No all’utilizzo del nucleareLa crisi tra Stati Uniti e Iran entra in una fase decisiva e sempre più instabile.

Leggi anche: Trump tenta di nuovo l'accordo sul nucleare con l'Iran. Ma c'è scetticismo su Khamenei

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Usa-Iran, nessun accordo. Trump: Intercetteremo le navi che pagano un pedaggio a Teheran; Nessun accordo tra Usa e Iran, Trump: blocco alle navi nello Stretto; Trump, nessun scambio di denaro con l'Iran per il nucleare; Trump contro Meloni e lo stop all'accordo di difesa Italia-Israele.

Trump, nessun scambio di denaro con l'Iran per il nucleareGli Stati Uniti riceveranno tutto il materiale nucleare in Iran, non avverrà alcuno scambio di denaro, in nessuna forma o modalità. Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth. quotidiano.net

Trump: Colloqui con l’Iran positivi, stop per 5 giorni a raid sulle centrali. Teheran smentisce: Nessun contatto, la sua è una retromarciaGli Stati Uniti rinviano gli attacchi all’Iran dopo colloqui molto buoni e produttivi degli ultimi due giorni. A scriverlo è Donald Trump su Truth. Il presidente Usa ha dichiarato di aver dato ... blitzquotidiano.it

RomaToday. . Trump e gli attacchi a papa Leone, cosa ne pensano i romani e i fedeli in visita a Roma facebook

"Trump annuncia tregua di 10 giorni tra Israele e Libano". Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato un accordo per un cessate il fuoco di dieci giorni tra Israele e Libano, dopo colloqui diretti con il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il p x.com