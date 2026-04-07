L’Iran ha deciso di chiudere tutti i canali di comunicazione con gli Stati Uniti, annunciando che non ci saranno negoziati. La crisi tra i due paesi si intensifica mentre il presidente americano ha affermato che stanotte morirà un’intera civiltà, senza però menzionare l’uso di armi nucleari. L’ultimatum di Washington sta per scadere, segnando un momento di grande tensione e incertezza nella regione.

La crisi tra Stati Uniti e Iran entra in una fase decisiva e sempre più instabile. L’ultimatum imposto da Donald Trump sta per scadere e il presidente Usa ha dichiarato che stanotte morirà un’intera civiltà, ma ha smentito l’utilizzo del nucleare. Nel frattempo da Teheran fanno sapere di aver chiuso ogni canale di comunicazione con gli Stati Uniti. Non ci sarà dunque alcun negoziato. Il clima tra le parti resta segnato da una crescente sfiducia reciproca, mentre sul campo si moltiplicano episodi militari che rendono ogni ora più fragile l’ipotesi di un accordo. Il nodo centrale resta lo Stretto di Hormuz, crocevia strategico per il commercio energetico globale, la cui riapertura continua a essere la richiesta principale degli Stati Uniti e dei loro alleati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra, Iran chiude tutti i canali di comunicazione con gli Stati Uniti: non ci sarà nessun negoziato. Trump: “Stanotte morirà un’intera civiltà”. No all’utilizzo del nucleare

Guerra, Iran chiude tutti i canali di comunicazione con gli Stati Uniti: non ci sarà nessun negoziato. Trump: “Stanotte morirà un’intera civiltà”La crisi tra Stati Uniti e Iran entra in una fase decisiva e sempre più instabile.

Trump: «Stanotte morirà un’intera civiltà». L'Iran chiude ai negoziatiA poche ore dalla scadenza dell’ultimatum di Donald Trump all’Iran, previsto allo scoccare delle 20 di oggi (ora della costa Est Usa), a tenere con...

Guerra Iran, la diretta: colpita con un drone l'ambasciata Usa a Baghdad. Trump: «Teheran sconfitta»

Temi più discussi: La Spagna chiude il suo spazio aereo a tutti gli aerei degli Usa coinvolti nella guerra in Iran; Pezeshkian: Oggi il mondo si trova a un bivio; Italia, Spagna e Francia negano agli Stati Uniti l’uso di basi per la guerra all’Iran; Un mese di guerra in Medio Oriente: quali obiettivi bellici hanno raggiunto gli Stati Uniti?.

Guerra, Iran chiude tutti i canali di comunicazione con gli Stati Uniti: non ci sarà nessun negoziato. Trump: Stanotte morirà un’intera civiltà. No all’utilizzo ...La crisi tra Stati Uniti e Iran entra in una fase decisiva e sempre più instabile. L'ultimatum imposto da Donald Trump sta per scadere e il presidente Usa ha ... thesocialpost.it

Guerra, Iran chiude tutti i canali di comunicazione con gli Stati Uniti: non ci sarà nessun negoziato. Trump: Stanotte morirà un’intera civiltàLa crisi tra Stati Uniti e Iran entra in una fase decisiva e sempre più instabile. L'ultimatum imposto da Donald Trump sta per scadere e il presidente Usa ha ... thesocialpost.it

La Casa Bianca ha smentito su X che gli Stati Uniti stiano valutando l'uso dell'arma nucleare contro l'Iran, scagliandosi contro alcune interpretazioni delle dichiarazioni del vicepresidente JD Vance. "Devono sapere che abbiamo strumenti nel nostro arsena - facebook.com facebook

Quasi 3.600 persone sono state uccise negli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro l'Iran dall'inizio della guerra lo scorso 28 febbraio, tra cui almeno 1.665 civili. Tra le vittime, 248 erano bambini, ha affermato l'ong fondata da attivisti iraniani. Almeno 4 x.com