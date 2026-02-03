Trump tenta di nuovo l' accordo sul nucleare con l' Iran Ma c' è scetticismo su Khamenei

Da iltempo.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump torna a provarci con l’Iran. Per la terza volta da quando è rientrato alla Casa Bianca, l’ex presidente cerca di avvicinarsi a Teheran per rinegoziare l’accordo sul nucleare. L’operazione però non convince tutti, e c’è chi resta scettico sulle reali possibilità di un’intesa.

Per la terza volta da quando è tornato alla Casa Bianca, Donald Trump tenta la strada di un accordo sul nucleare con l'Iran. I colloqui in programma venerdì a Istanbul mettono però alla prova soprattutto la Guida Suprema, Ali Khamenei, chiamata a decidere se aprire a un compromesso o rischiare una nuova escalation militare con gli Stati Uniti. Washington sostiene che l'iniziativa diplomatica sia sincera. Ma il contesto è carico di diffidenza: Trump ha già abbandonato una volta il tavolo dei negoziati per passare all'uso della forza, e molti funzionari Usa - come evidenzia un articolo di Axios - dubitano che Khamenei sia disposto anche solo ad avvicinarsi alle condizioni poste dalla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Iltempo.it

trump tenta di nuovo l accordo sul nucleare con l iran ma c 232 scetticismo su khamenei

© Iltempo.it - Trump tenta di nuovo l'accordo sul nucleare con l'Iran. Ma c'è scetticismo su Khamenei

Approfondimenti su Trump Iran

Trump, nuova minaccia di attacco all’Iran senza un accordo su nucleare

La tensione tra Stati Uniti e Iran torna a salire.

Iran, a Trump la lista delle opzioni militari contro nucleare o Khamenei

Il Pentagono ha consegnato a Donald Trump una lista di opzioni militari per intervenire in Iran.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Trump verso la guerra con l’Iran La diretta con Alessandro Orsini

Video Trump verso la guerra con l’Iran? La diretta con Alessandro Orsini

Ultime notizie su Trump Iran

Argomenti discussi: Nemmeno la morte ferma i rastrellamenti a Minneapolis; Dai post di Trump ai foreign fighters , perché la crisi siriana ci riguarda (ancora) da vicino; ICE in Minnesota, Trump: Ora una piccola de-escalation. Le proteste? Agitatori pagati o malati; Trump cerca il Nobel per la pace, Meloni si prende il Nobel dell’equilibrismo.

trump tenta di nuovoTrump sorprende su Iran, trattative segrete e nuovo braccio di ferro con USA.Negoziati segreti e flotta Usa: cosa non viene detto sulla crisiLa strategia opaca di Donald Trump sul dossier IranIl presidente degli Stati Uniti ... assodigitale.it

trump tenta di nuovoTrump minaccia l'Iran: «La nostra Armata è pronta». Le 3 richieste a Teheran (e nessuna riguarda il massacro degli oppositori)La minaccia del presidente degli Stati Uniti, la risposta di Teheran: pronti alla guerra, reagiremo come mai visto prima e colpiremo anche Israele. Il cancelliere tedesco Merz: «Il regime ha i giorni ... corriere.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.