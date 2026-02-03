Donald Trump torna a provarci con l’Iran. Per la terza volta da quando è rientrato alla Casa Bianca, l’ex presidente cerca di avvicinarsi a Teheran per rinegoziare l’accordo sul nucleare. L’operazione però non convince tutti, e c’è chi resta scettico sulle reali possibilità di un’intesa.

Per la terza volta da quando è tornato alla Casa Bianca, Donald Trump tenta la strada di un accordo sul nucleare con l'Iran. I colloqui in programma venerdì a Istanbul mettono però alla prova soprattutto la Guida Suprema, Ali Khamenei, chiamata a decidere se aprire a un compromesso o rischiare una nuova escalation militare con gli Stati Uniti. Washington sostiene che l'iniziativa diplomatica sia sincera. Ma il contesto è carico di diffidenza: Trump ha già abbandonato una volta il tavolo dei negoziati per passare all'uso della forza, e molti funzionari Usa - come evidenzia un articolo di Axios - dubitano che Khamenei sia disposto anche solo ad avvicinarsi alle condizioni poste dalla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump tenta di nuovo l'accordo sul nucleare con l'Iran. Ma c'è scetticismo su Khamenei

Approfondimenti su Trump Iran

La tensione tra Stati Uniti e Iran torna a salire.

Il Pentagono ha consegnato a Donald Trump una lista di opzioni militari per intervenire in Iran.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Trump verso la guerra con l’Iran La diretta con Alessandro Orsini

Ultime notizie su Trump Iran

Argomenti discussi: Nemmeno la morte ferma i rastrellamenti a Minneapolis; Dai post di Trump ai foreign fighters , perché la crisi siriana ci riguarda (ancora) da vicino; ICE in Minnesota, Trump: Ora una piccola de-escalation. Le proteste? Agitatori pagati o malati; Trump cerca il Nobel per la pace, Meloni si prende il Nobel dell’equilibrismo.

Trump sorprende su Iran, trattative segrete e nuovo braccio di ferro con USA.Negoziati segreti e flotta Usa: cosa non viene detto sulla crisiLa strategia opaca di Donald Trump sul dossier IranIl presidente degli Stati Uniti ... assodigitale.it

Trump minaccia l'Iran: «La nostra Armata è pronta». Le 3 richieste a Teheran (e nessuna riguarda il massacro degli oppositori)La minaccia del presidente degli Stati Uniti, la risposta di Teheran: pronti alla guerra, reagiremo come mai visto prima e colpiremo anche Israele. Il cancelliere tedesco Merz: «Il regime ha i giorni ... corriere.it

Una chiave di lettura clinica, presentata al XXVII Congresso della Società italiana di neuropsicofarmacologia, attribuisce al presidente americano Trump una personalità solipsista. A differenza del narcisista, non tenta neppure di sedurre o compiacere gli altri, - facebook.com facebook

Nulla di imprevedibile: la Bank of Japan tenta di frenare l'indebolimento dello yen, fors'anche col supporto americano, poi Trump dice che un dollaro debole gli sta benissimo, e il risultato è un ennesimo strappo rialzista del momentum trade sull'oro e uno sul fr x.com