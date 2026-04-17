trump la nato stia alla larga da hormuz sono stati inutili

Donald Trump torna ad attaccare la Nato, definendola una "tigre di carta" e dicendole a chiare note di "stare fuori" da Hormuz. "Ora che la situazione nello Stretto di Hormuz si è risolta, ho ricevuto una telefonata dalla Nato in cui" gli alleati "mi chiedevano se avessimo bisogno di aiuto. Ho detto loro di starne fuori, a meno che non vogliano semplicemente riempire le loro navi di petrolio. Sono stati inutili nel momento del bisogno: una tigre di carta", ha detto sul suo social Truth.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Ahit Sand ve UFOLAR, Anunnakiler ve Mescit'in Srr: Vadedilmi Topraklar | Ahmet Dalolu

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