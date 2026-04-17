Trump la Nato stia alla larga da Hormuz sono stati inutili

Da lanazione.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump torna ad attaccare la Nato, definendola una "tigre di carta" e dicendole a chiare note di "stare fuori" da Hormuz. "Ora che la situazione nello Stretto di Hormuz si è risolta, ho ricevuto una telefonata dalla Nato in cui" gli alleati "mi chiedevano se avessimo bisogno di aiuto. Ho detto loro di starne fuori, a meno che non vogliano semplicemente riempire le loro navi di petrolio. Sono stati inutili nel momento del bisogno: una tigre di carta", ha detto sul suo social Truth.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Ahit Sand ve UFOLAR, Anunnakiler ve Mescit'in Srr: Vadedilmi Topraklar | Ahmet Dalolu

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Trump contro la Nato, ora valuta di spostare le truppe in Europa, Rutte: Gli alleati ci sono; Trump attacca Meloni: Scioccato da lei, pensavo avesse coraggio; Trump varca un’altra soglia e attacca il Papa; Trump attacca Meloni al Corriere: Pensavo avesse coraggio, tensione con Italia e nuove polemiche.

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