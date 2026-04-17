Trump Israele non bombarderà Libano gli è stato proibito dagli Usa
Un ex presidente ha dichiarato su un social media che Israele non attaccherà più il Libano, affermando di aver ricevuto un ordine dagli Stati Uniti che vieta un’azione di questo tipo. La comunicazione si inserisce in un contesto di tensioni tra le parti coinvolte, ma non sono stati forniti dettagli ufficiali o fonti ufficiali che confermino la dichiarazione. La notizia ha attirato l’attenzione sui canali di comunicazione dell’ex presidente.
"Israele non bombarderà più il Libano; gli è stato proibito di farlo dagli Stati Uniti". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth.🔗 Leggi su Lanazione.it
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