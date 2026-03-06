Trump | Inutile l' operazione di terra Libano minacce di Hezbollah | Israele via dal confine Zelensky | Gli Usa ci hanno chiesto i droni | Inchiesta Usa | Strage della scuola probabile nostra responsabilità

Nel corso delle ultime ore, sono stati registrati raid israeliani su Beirut, mentre Hezbollah ha minacciato Israele di allontanarsi dal confine. Trump ha dichiarato che l'operazione di terra è inutile, e Zelensky ha confermato che gli Stati Uniti hanno richiesto droni. Nel frattempo, un'inchiesta americana ha individuato la probabile responsabilità degli Stati Uniti in una strage avvenuta in una scuola, mentre Teheran ha avvertito che gli europei pagheranno il loro silenzio sul diritto.