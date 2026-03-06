Trump | Perdita di tempo inviare truppe di terra in Iran Nuovi raid di Israele in Libano Gli Usa dietro la strage nella scuola

L’ex presidente ha dichiarato che inviare truppe di terra in Iran sarebbe una perdita di tempo, ma ha affermato di voler comunque influenzare la scelta del nuovo leader iraniano, escludendo il candidato del figlio di Khamenei. Nel frattempo, Israele ha condotto nuovi raid in Libano, mentre circolano accuse sugli Stati Uniti riguardo a una strage in una scuola.