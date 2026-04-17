Trump | Iran vuole accordo ma non devono avere armi nucleari – Il video

Un rappresentante ha dichiarato che l'Iran desidera raggiungere un accordo, ma che non devono ottenere armi nucleari. Ha aggiunto che la situazione sta procedendo bene e potrebbe risolversi prima di quanto previsto. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di comunicazioni ufficiali e riguarda la posizione degli Stati Uniti sulla questione nucleare iraniana. Nessun dettaglio sui tempi o sui passaggi specifici è stato fornito.

(Agenzia Vista) Washington, 17 aprile 2026 "Stiamo andando molto bene, posso dirvelo. Forse accadrà prima di allora. Non sono sicuro che ci sia bisogno di estenderlo. Solo perché sappiate, l'Iran vuole fare un accordo. E stiamo trattando molto bene con loro. Dobbiamo assicurarci che non abbiano armi nucleari, questo è un fattore determinante. E oggi sono disposti a fare cose che non erano disposti a fare due mesi fa", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un punto stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev C’è un piano criminale per portare via la Lazio a Claudio Lotito. La...🔗 Leggi su Open.online

EE.UU. BLOQUEA IRÁN: Nadie entra, nadie sale | China cambia de lado | Geopolítica

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