L’Iran chiede l’avvio di negoziati con Washington sul suo programma nucleare

L’Iran ha chiesto ufficialmente di iniziare negoziati con gli Stati Uniti sul suo programma nucleare. La richiesta arriva dopo che il 2 febbraio il governo iraniano ha fatto sapere di voler discutere con Washington, mentre il giorno prima il presidente Donald Trump aveva espresso ottimismo sulla possibilità di raggiungere un accordo. La mossa potrebbe riaccendere le tensioni tra i due paesi, che da tempo sono in una fase di stallo su questa questione.

"Il presidente Masoud Pezeshkian ha ordinato l'avvio di negoziati con gli Stati Uniti", ha affermato l'agenzia di stampa Fars, citando una fonte governativa ma senza fornire ulteriori dettagli. La pressione statunitense su Teheran si era accentuata dopo la sanguinosa repressione dell'ondata di proteste cominciata alla fine di dicembre. Dopo aver minacciato un intervento militare e inviato una decina di navi da guerra nel golfo Persico, il 1 febbraio Trump si era detto fiducioso sulle prospettive di un accordo. "Gli stati della regione stanno fungendo da mediatori", ha dichiarato il 2 febbraio Esmail Baghai, portavoce del ministero degli esteri iraniano.

