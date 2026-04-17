Trump Iran ha accettato di non chiudere mai più Hormuz

Da ilrestodelcarlino.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Iran ha comunicato di aver accettato di non chiudere più lo Stretto di Hormuz, affermando che questa via d'acceso al Golfo Persico non sarà più usata come strategia di pressione contro altri Paesi. La dichiarazione arriva dopo negoziati tra le parti, senza ulteriori dettagli su eventuali accordi o conseguenze. La questione dello stretto ha sempre avuto un ruolo chiave nelle tensioni nella regione.

"L'Iran ha accettato di non chiudere mai più lo Stretto di Hormuz. Non verrà più utilizzato come arma contro il mondo". Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Trump Says Iran Should Not Be Charging for Hormuz Passage

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