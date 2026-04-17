L'Iran ha comunicato di aver accettato di non chiudere più lo Stretto di Hormuz, affermando che questa via d'acceso al Golfo Persico non sarà più usata come strategia di pressione contro altri Paesi. La dichiarazione arriva dopo negoziati tra le parti, senza ulteriori dettagli su eventuali accordi o conseguenze. La questione dello stretto ha sempre avuto un ruolo chiave nelle tensioni nella regione.

"L'Iran ha accettato di non chiudere mai più lo Stretto di Hormuz. Non verrà più utilizzato come arma contro il mondo". Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trump, Iran ha accettato di non chiudere mai più Hormuz

Trump Says Iran Should Not Be Charging for Hormuz Passage

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