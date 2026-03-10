Iran Trump | Se Teheran ha minato Stretto di Hormuz conseguenze mai viste prima

L'Iran ha annunciato di aver iniziato a minare lo Stretto di Hormuz, una delle rotte strategiche più importanti per il commercio mondiale. In risposta, l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che qualunque azione di Teheran verrà seguita da una reazione devastante. La notizia è stata diffusa attraverso dichiarazioni pubbliche e si aggiunge alle tensioni tra i due paesi sulla questione.

(Adnkronos) – L'Iran ha iniziato a minare lo Stretto di Hormuz e Donald Trump promette una risposta devastante degli Stati Uniti. La guerra in Iran, se possibile, va incontro ad un'ulteriore escalation. Teheran, secondo quanto riferisce la Cnn, ha iniziato a piazzare mine nello Stretto di Hormuz, il passaggio chiave per il 20% del petrolio.

Guerra in Iran, Trump: “Nessun accordo con Teheran, tranne la resa incondizionata. Stretto di Hormuz? Tutto risolto”WASHINGTON – “Non ci sarà alcun accordo con l’Iran se non la resa incondizionata!”.

L'Iran conferma: “Ucciso Khamenei”. Trump: “Se reagiranno useremo forza mai vista”

Trump: Se l’Iran blocca lo Stretto di Hormuz lo colpiremo venti volte più duramenteQuesto è un regalo degli Stati Uniti d’America alla Cina e a tutte quelle Nazioni che utilizzano in modo massiccio ... dire.it

Trump parla con Putin dello Stretto di Hormuz, l’Iran non permetterà il passaggio. Consiglieri Usa premono sulla fine della guerraIl presidente del parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha respinto l'idea che la fine della guerra possa avvenire attraverso negoziati con Stati Uniti e Israele ... corrierenazionale.it

