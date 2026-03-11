Trump ‘se l’Iran ha messo mine a Hormuz le rimuova o conseguenze mai viste’

Il presidente statunitense ha affermato che, se l’Iran ha collocato mine nello Stretto di Hormuz, deve rimuoverle subito. Ha aggiunto che, in assenza di segnali in tal senso, le conseguenze militari saranno di portata senza precedenti. La dichiarazione è stata rilasciata in un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli o riferimenti specifici.

Se l’Iran ha messo mine nello Stretto di Hormuz, di cui non abbiamo segnalazioni, le rimuova immediatamente” altrimenti “le conseguenze militari daranno a livelli mai visti prima. Se le rimuove, invece, sarebbe un passo nella giusta direzione”. Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth. Gli Stati Uniti non hanno scortato alcuna petroliera attraverso lo Stretto di Hormuz. La sua base e il partito repubblicano chiedono al presidente una exit strategy dall’Iran: deve arrivare in tempi stretti altrimenti il rischio di una valanga democratica alle elezioni potrebbe realizzarsi. Al momento però come gli Stati Uniti si svincoleranno dal conflitto non è chiaro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

