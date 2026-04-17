Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che la guerra con l’Iran rappresenta una “piccola distrazione” nel corso del suo secondo mandato. La frase è stata pronunciata in un’intervista o in un discorso pubblico, senza ulteriori dettagli forniti in questa dichiarazione. Non si sono verificati eventi militari significativi o annunci ufficiali relativi a un conflitto diretto tra le due nazioni in quel momento.

Il presidente americano Donald durante il suo secondo mandato. Il presidente americano Donald Trump ha parlato, durante un evento a Las Vegas, della guerra contro l’Iran. Trump ha descritto la guerra come una “piccola distrazione” durante il suo secondo mandato. Il presidente si è anche vantato dei risultati economici ottenuti dal suo ritorno in carica nel 2025. Ha aggiunto che anche se la guerra sta “rovinando la migliore economia della storia dell’America” ma “dovevamo farlo, perché altrimenti sarebbero potute accadere cose brutte, cose davvero brutte“, in un apparente riferimento alle sue ripetute affermazioni secondo cui l’Iran stava cercando di sviluppare una bomba nucleare.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Trump definisce la guerra con l’Iran una “piccola distrazione”

L’ultimatum di Trump all’Iran: “Accordo o distruggiamo l’intero paese in una notte”

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