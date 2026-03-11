Trump sotto pressione per la guerra con l’Iran anche i suoi vogliono una exit strategy

Donald Trump si trova sotto pressione mentre cresce la richiesta di una strategia di uscita dalla guerra con l’Iran. La sua base elettorale e diversi esponenti del Partito Repubblicano chiedono con fermezza una soluzione chiara e definita per il conflitto. La questione ha assunto un rilievo crescente nelle dinamiche politiche attuali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Cresce la richiesta di una strategia di uscita. Donald Trump è sempre più sotto pressione mentre la sua stessa base elettorale e numerosi esponenti del Partito Repubblicano chiedono con forza una chiara strategia per uscire dal conflitto con l’Iran. Secondo molti osservatori, una soluzione rapida è diventata politicamente indispensabile: senza una via d’uscita credibile, il rischio è che alle prossime elezioni si produca una forte reazione elettorale a favore dei democratici. Al momento, però, non è chiaro in che modo gli Stati Uniti intendano sganciarsi dal conflitto. L’operazione militare contro Teheran ha preso una direzione molto diversa da quella prevista inizialmente dall’amministrazione americana. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Trump sotto pressione per la guerra con l’Iran, anche i suoi vogliono una exit strategy Articoli correlati Iran, il politologo Walzer: “Trump è nei guai e vuole la exit strategy, la crisi energetica spaventa anche lui”A 91 anni, il filosofo politico americano Michael Walzer continua a osservare con lucidità gli equilibri internazionali. Crisi energetica: Walzer svela l’exit strategy in IranIl politologo americano Walzer ha delineato una strategia di uscita dal conflitto in Iran mentre la crisi energetica mina il consenso elettorale. Guerra contro l’Iran, Trump aggiorna l’America sull’operazione Epic Fury durante una ... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Trump sotto Temi più discussi: Starmer sotto pressione di Trump cede le basi; INDONESIA Jakarta: Prabowo sotto pressione per lasciare il Board of Peace dopo l'attacco all'Iran; Iran, se Trump perde in patria; Bari e barili | Israele brucia i depositi di carburante, e Trump s’innervosisce con Netanyahu. Trump minaccia missili contro i cartelli e mette il Messico sotto pressione: nasce la coalizione militare delle AmericheDal resort Trump National Doral in Florida, Donald Trump ha lanciato Escudo de las Américas, un’alleanza di governi latinoamericani contro i cartelli. Accuse durissime al Messico, lodi a Claudia Shein ... giornalelavoce.it Epic Fury, Trump rivendica i successi: L’Iran è sotto pressione, il peggio deve ancora venireA 72 ore dal lancio dell’operazione militare Epic Fury, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a parlare pubblicamente rivendicando i primi risultati dell’offensiva contro l’Iran. Ne ... online-news.it Wall Street positiva; Trump dice che la guerra finirà «molto presto» ma minaccia ancora l'Iran se dovesse bloccare i flussi del petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. Il greggio crolla sotto i 90 dollari al barile, gas sotto i 50 euro al MWh. A Milano corron - facebook.com facebook "C'è l'ipotesi che #Trump sia sotto ricatto di chi vuole fare la guerra." #Sansonetti #Epstein #quartarepubblica x.com