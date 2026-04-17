Trump contro Italia e Chiesa No fondi a ong cattolica

L'ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’Italia e la Chiesa non riceveranno fondi da parte americana, criticando la mancata collaborazione di Roma in passato. La polemica si concentra sul rifiuto delle basi militari richieste dagli Stati Uniti. In un discorso pubblico, ha affermato che, a causa del mancato supporto, non ci saranno più aiuti finanziari per enti cattolici o altre organizzazioni italiane coinvolte.

Trump incalza: “Roma non ci ha sostenuti, non la sosterremo”. Il nuovo attacco arriva per il ‘no’ alle basi. Il Presidente americano prende di mira anche la Chiesa, con il taglio dei fondi a una ONG cattolica che lavora per i migranti in Florida. Servizio di Maurizio Di Schino RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Trump contro Italia e Chiesa. No fondi a ong cattolica Trump contro Italia e Chiesa. No fondi a ong cattolica Notizie correlate Trump cancella fondi alla Chiesa cattolica in Florida. Ieri il monito del Papa: “Mondo devastato da una manciata di tiranni”Si aggiunge un altro tassello al mosaico degli attacchi del presidente Usa Donald Trump a Papa Leone, iniziati a poche ore dalla veglia promossa dal... “Sconcertante!”. Furia Trump contro la chiesa cattolica, l’ha fatto davveroLa decisione dell’amministrazione statunitense di cancellare un importante contratto pubblico riaccende il dibattito sulle politiche migratorie e sul... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Trump contro Meloni e lo stop all'accordo di difesa Italia-Israele; Trump: Scioccato da Meloni, pensavo avesse coraggio. Schlein: Solidale con premier; Trump all’attacco di Meloni: Io scioccato, non ci aiuta. Mi sono sbagliato su di lei; Trump scarica Meloni: Inaccettabile è lei. E torna ad attaccare il Papa. Trump incalza Roma: 'Non ci ha sostenuti e noi non la sosterremo'Donald Trump torna ad attaccare Roma rea di non aver aiutato gli Usa nella guerra con l'Iran. Dopo le critiche dirette alla premier Giorgia Meloni, il presidente americano se la prende col nostro ... ansa.it Donald Trump contro l'Italia, tensione alle stelle dopo il caso di Sigonella: Per loro non ci saremoDonald Trump attacca l'Italia su Truth per il caso Sigonella: Non c'erano per noi, non ci saremo per loro. Tensioni con il governo Meloni ... virgilio.it Donald Trump si aspetta un accordo con l'Iran in "un giorno o due". Lo ha detto il presidente americano ad Axios. "Gli iraniani vogliono un incontro, vogliono raggiungere un accordo. Penso che probabilmente ci sarà un incontro durante il fine settimana. Pen - facebook.com facebook Paolo Zampolli è una delle persone più vicine all’ amministrazione Trump, ma la sua ex fidanzata brasiliana, Amanda Ungaro, ha rivelato a Report le circostanze inedite tra lui, Jeffrey Epstein e Melania Trump. Domenica dalle 20.30 su Rai3 x.com