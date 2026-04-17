Sconcertante! Furia Trump contro la chiesa cattolica l’ha fatto davvero

Un’azione dell’amministrazione statunitense ha portato alla cancellazione di un importante contratto pubblico, suscitando la reazione furiosa di una figura politica di rilievo. La decisione ha riacceso il dibattito sulle politiche di immigrazione e sull’intervento delle organizzazioni religiose nell’assistenza ai minori migranti non accompagnati. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione tra le parti coinvolte, con critiche e proteste che si sono fatte sentire.

La decisione dell’amministrazione statunitense di cancellare un importante contratto pubblico riaccende il dibattito sulle politiche migratorie e sul ruolo delle organizzazioni religiose nell’assistenza ai minori migranti non accompagnati. Il provvedimento riguarda un accordo da 11 milioni di dollari con l’associazione Catholic Charities, storicamente impegnata negli Stati Uniti nell’accoglienza e nel sostegno di bambini arrivati senza genitori. Lo stop ai finanziamenti segna un passaggio significativo nei rapporti tra il governo federale e la Chiesa cattolica, interrompendo una collaborazione che durava da oltre mezzo secolo. Una scelta che si inserisce in un contesto politico già segnato da tensioni tra la presidenza americana e settori del mondo cattolico, alimentate anche dalle critiche rivolte a Papa Leone XIV.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Sconcertante!”. Furia Trump contro la chiesa cattolica, l’ha fatto davvero Notizie correlate Leggi anche: Trump contro la Chiesa cattolica: attacca Papa Leone XIV e si paragona a Gesù Contro l’assolutismo di Trump, dopo la Corte suprema, si staglia anche la Chiesa cattolicaNon c’è solo la Corte Suprema a contrastare negli Stati Uniti la spinta di Trump a stabilire un regime di governo autoritario, fondato sul plebiscito...