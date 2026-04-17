Durante un episodio trasmesso sabato sera su Rai3, Peter Gomez ha intervistato Monica Maggioni, che ha affrontato il tema di un clima di pressione e paura legato a un confronto tra un ex presidente e il Vaticano. La discussione si è concentrata sulle dinamiche di silenzio e timore che si sono sviluppate in questo contesto, senza entrare in dettagli personali o giudizi di valore.

Durante l’appuntamento di sabato alle 20.20 su Rai3 con Peter Gomez, la giornalista Monica Maggioni ha analizzato le dinamiche di potere che caratterizzano l’attuale presidenza statunitense, evidenziando come il clima americano sia segnato da una pressione estrema verso chiunque tenti di dissentire dalle decisioni del leader della Casa Bianca. Le riflessioni della professionista, che dal 20 aprile tornerà protagonista nella prima serata di Rai 3 con il programma Newsroom, si sono concentrate in particolare sul rapporto conflittuale tra Trump e il vertice della Chiesa cattolica. Secondo quanto emerso durante il confronto televisivo, la postura del presidente americano è quella di un uomo che si percepisce come investito di un potere assoluto, tale da non tollerare alcun ostacolo ai propri obiettivi politici o d’azione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump contro il Vaticano: il clima di terrore che impone il silenzio

Trump ataca o Vaticano e a extrema direita faz silêncio.

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