Trump attacca il Papa Perché il gelido silenzio in Vaticano è emblematico

Recentemente, un ex presidente statunitense ha accusato pubblicamente il Papa, suscitando reazioni e commenti nel mondo cattolico e politico. Il Vaticano ha mantenuto un atteggiamento di totale silenzio, senza rilasciare dichiarazioni ufficiali, mentre sui social e nei media si sono diffusi diversi commenti e analisi sulla vicenda. La situazione ha attirato l’attenzione su un rapporto teso tra l’ex presidente e la Chiesa cattolica, evidenziando una rottura pubblica tra le parti.

“Si è scomunicato da solo” è il gelido, silenzioso, commento che trapela dal Vaticano. Le pesanti esternazioni del presidente Donald Trump, come vengono definite, alzando le sopracciglia, dalla segreteria di Stato della Santa Sede non hanno minimamente alterato il sorriso sereno di Papa Leone XIV in partenza per il viaggio apostolico di 10 giorni in Africa. “ I Trump passano, la Chiesa resta “ sibila un Monsignore a Piazza San Pietro, dopo avere ascoltato esterrefatto da un giornalista termini, toni e modi con i quali il tycoon ha sparato a zero sul primo Pontefice americano della storia. Un attacco senza precedenti, che segna una rottura inimmaginabile tra la Casa Bianca e il Vaticano.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Trump attacca il Papa. Perché il gelido silenzio in Vaticano è emblematico Leggi anche: Iran, Trump attacca Papa Leone: “Un debole, in Vaticano solo grazie a me” Leggi anche: Trump attacca il Papa: "Debole e pessimo in politica estera. Se io non fossi alla Casa Bianca, Leone non sarebbe in Vaticano" Donald Trump responde al llamado al alto al fuego del Papa León XIV