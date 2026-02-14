La polizia indaga su tre attacchi contro le ferrovie avvenuti negli ultimi giorni, causati da atti di sabotaggio che hanno bloccato i treni e lasciato a terra centinaia di passeggeri. La serie di incidenti, tra cui una fuga di carburante che ha costretto alla sospensione di alcune linee, alimenta il timore di un aumento delle azioni vandaliche contro il sistema ferroviario italiano.

Ancora sospetti atti di sabotaggio che compromettono la circolazione ferroviaria. Tre gli episodi su cui indaga la Digos e disagi per i passeggeri. Questa mattina, per la linea dell'alta velocità Roma - Napoli, la sala operativa di Rfi ha segnalato un'anomalia fra Salone e Labico e i tecnici intervenuti sul posto hanno riscontrato danni ai cunicoli contenenti i cavi che gestiscono la circolazione dei treni e la bruciatura dei cavi, con il rallentamento dei convogli. Per la linea dell'alta velocità Roma - Firenze, per un altro atto doloso fra Tiburtina e Settebagni, i treni stanno registrando ritardi e deviazioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tre episodi di sabotaggi contro le ferrovie: continua il clima di terrore per paralizzare l'Italia

A causa di nevicate e temperature rigide, le Ferrovie italiane hanno attivato il Piano Neve e Gelo per garantire la regolare circolazione dei treni.

Il Ministero delle Infrastrutture annuncia che chiederà danni ai responsabili dei sabotaggi alle ferrovie avvenuti ieri.

