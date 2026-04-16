Durante il suo viaggio in Africa, il papa ha espresso preoccupazione per le conseguenze delle decisioni di alcuni leader mondiali, criticando chi investe ingenti somme in conflitti armati. Ha inoltre affermato che il pianeta è stato danneggiato da un numero ristretto di governanti autoritari. Le sue parole sono arrivate senza riferimenti diretti, ma sono state interpretate come una critica a certe politiche internazionali.

Dal Camerun, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Africa, papa Leone XIV ha lanciato (senza citarlo) una frecciata a Donald Trump, criticando i «leader che spendono miliardi in guerre» e denunciando inoltre che il mondo «è devastato da una manciata di tiranni ». Il pontefice ha anche detto: «Guai a coloro che manipolano la religione nel nome stesso di Dio per il loro guadagno militare, economico o politico, trascinando ciò che è sacro nell’oscurità e nella sporcizia». Insomma, il pontefice non ha fatto “quel” nome, ma è come se l’avesse fatto. LEGGI ANCHE: Trump attacca ancora un Papa: perché questa volta può costargli caro JD Vance e Donald Trump (Imagoeconomica).🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Frecciata di Leone XIV a Trump: «Mondo devastato da una manciata di tiranni»

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