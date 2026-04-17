Trump attacca l’Iran | appello al Papa per i 42.000 manifestanti
In un discorso a Washington, l’ex presidente ha criticato duramente l’Iran e ha rivolto un appello al Vaticano, riferendosi a 42.000 manifestanti. La sua dichiarazione ha suscitato attenzione per le parole usate e per il coinvolgimento di istituzioni religiose. La questione iraniana e le richieste rivolte al Papa sono al centro di questa comunicazione pubblica.
Washington è il palcoscenico di un nuovo, durissimo attacco verbale lanciato da Donald Trump, che ha puntato il dito contro l'Iran e ha rivolto un appello diretto al Vaticano. Attraverso un messaggio pubblicato sulla sua piattaforma Truth, il Presidente degli Stati Uniti ha denunciato le violenze perpetrate dal governo iraniano nei confronti di circa 42.000 manifestanti rimasti privi di armi durante gli ultimi due mesi di proteste. Il monito di Washington verso il Papa La comunicazione di Trump .🔗 Leggi su Ameve.eu
Trump minaccia ancora l'Iran se impiccherà manifestanti: prima esecuzione prevista mercoledì
Notizie correlate
Leggi anche: Trump attacca Meloni: "Sono scioccato, su di lei mi sbagliavo". E sul Papa: "Qualcuno gli dica che l'Iran ha ucciso 42 mila innocenti"
Leggi anche: Trump, 'qualcuno dica al Papa che l'Iran ha ucciso 42 mila innocenti'
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: Israele attacca il Libano, tregua in pericolo; Comunicazione Italiana; Iran, cosa succederà stanotte allo scadere dell'ultimatum di Trump? Dal rinvio dell'attacco al raid a tappeto, gli scenari; Ha perso la testa: l'onda social contro Trump che minaccia di annientare l'Iran.
Trump attacca di nuovo Meloni: È stata negativa, con chi rifiuta aiuto cambia rapportoLeggi su Sky TG24 l'articolo Trump attacca di nuovo Meloni: È stata negativa, con chi rifiuta aiuto cambia rapporto ... tg24.sky.it
Trump attacca di nuovo Papa Leone: Qualcuno gli dica che l’Iran ha ucciso 42mila innocentiMilano, 15 apr. (Adnkronos Salute) - Ci sono alcuni provvedimenti importanti in questo momento all'esame del Parlamento. Noi ci siamo trovati al centro di una tempesta perfetta: oltre ai cambiamenti ... ilfattoquotidiano.it
TRUMP ATTACCA MELONI… MA LEI LO UMILIA CANTANDO! #trump #Meloni Dopo le ultime dichiarazioni, la situazione si ribalta: Trump attacca, Meloni risponde… e il risultato è quello che vedete. In questa parodia su “Gianna Gianna”, i protagonisti dive - facebook.com facebook
Trump attacca ancora Meloni: “Non c’è più lo stesso rapporto” x.com