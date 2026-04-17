Trump attacca l’Iran | appello al Papa per i 42.000 manifestanti

In un discorso a Washington, l’ex presidente ha criticato duramente l’Iran e ha rivolto un appello al Vaticano, riferendosi a 42.000 manifestanti. La sua dichiarazione ha suscitato attenzione per le parole usate e per il coinvolgimento di istituzioni religiose. La questione iraniana e le richieste rivolte al Papa sono al centro di questa comunicazione pubblica.