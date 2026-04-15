Un commento di un ex presidente degli Stati Uniti ha suscitato attenzione, affermando che il governo iraniano avrebbe ucciso almeno 42.000 manifestanti disarmati negli ultimi due mesi. Nell'intervento, si è anche riferito alla possibilità che l'Iran possieda una bomba nucleare, definendo tale ipotesi inaccettabile. La dichiarazione si rivolge direttamente al Papa, chiedendo che venga informato di questa situazione.

"Qualcuno può per favore dire a Papa Leone che l'Iran ha ucciso almeno 42.000 manifestanti innocenti e completamente disarmati negli ultimi due mesi, e che per l'Iran possedere una bomba nucleare è assolutamente inaccettabile? Grazie per l'attenzione. L'AMERICA È TORNATA! ". Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trump, 'qualcuno dica al Papa che l'Iran ha ucciso 42 mila innocenti'

Donald Trump torna ad attaccare Papa Leone, "qualcuno gli dica che ha ucciso 42 mila innocenti in Iran"Il presidente americano Donald Trump ha affermato che la guerra in Iran “è quasi finita”, intanto è tornato ad attaccare Papa Leone XIV sul suo...

Leggi anche: Trump di nuovo contro il Papa: «Qualcuno gli dica che l’Iran ha ucciso 42 mila innocenti» – La diretta

Temi più discussi: Trump: 'Qualcuno dica al Papa che l'Iran ha ucciso 42 mila innocenti'; Trump: 'Qualcuno dica al Papa che l'Iran ha ucciso 42 mila innocenti'; Trump: Qualcuno dica al papa che l'Iran ha ucciso 42'000 innocenti; Trump: Guerra vicina alla conclusione. Il papa? Qualcuno gli dica che è inaccettabile che l’Iran abbia l’atomica.

Trump, 'qualcuno dica al Papa che l'Iran ha ucciso 42 mila innocenti'Qualcuno può per favore dire a Papa Leone che l'Iran ha ucciso almeno 42.000 manifestanti innocenti e completamente disarmati negli ultimi due mesi, e che per l'Iran possedere una bomba nucleare è as ... ansa.it

Guerra, Trump rincara la dose: Qualcuno dica al Papa che l’Iran ha ucciso 42 mila innocenti. Gli Usa: Controllo totale di Hormuz – LIVEIran: Ft, satellite spia cinese per attacchi contro basi Usa Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (Irgc) ha utilizzato un satellite di fabbricazione cinese per coordinare attacchi di precis ... affaritaliani.it

Pare che Trump si stia preparando al più grande TACO della storia dei TACO: una fine delle ostilità anche senza un accordo. Finirebbe con Washington con la coda tra le gambe, ma almeno il mondo tirerebbe un sospiro di sollievo. Certo non lo farebbero i x.com

Trump ha fatto capire che ci potrebbero essere nuovi negoziati con l’Iran e ha detto perfino che la guerra potrebbe finire «molto presto», ma come al solito è meglio non fidarsi troppo. Il Post segue tutte le notizie con questo liveblog: - facebook.com facebook