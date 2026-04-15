Trump ' qualcuno dica al Papa che l' Iran ha ucciso 42 mila innocenti'

Da lanazione.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un commento di un ex presidente degli Stati Uniti ha suscitato attenzione, affermando che il governo iraniano avrebbe ucciso almeno 42.000 manifestanti disarmati negli ultimi due mesi. Nell'intervento, si è anche riferito alla possibilità che l'Iran possieda una bomba nucleare, definendo tale ipotesi inaccettabile. La dichiarazione si rivolge direttamente al Papa, chiedendo che venga informato di questa situazione.

"Qualcuno può per favore dire a Papa Leone che l'Iran ha ucciso almeno 42.000 manifestanti innocenti e completamente disarmati negli ultimi due mesi, e che per l'Iran possedere una bomba nucleare è assolutamente inaccettabile? Grazie per l'attenzione. L'AMERICA È TORNATA! ". Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.🔗 Leggi su Lanazione.it

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