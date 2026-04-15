Trump attacca Meloni | Sono scioccato su di lei mi sbagliavo E sul Papa | Qualcuno gli dica che l' Iran ha ucciso 42 mila innocenti

Un ex presidente ha rivolto critiche alla leader di un governo europeo, dichiarando di essere rimasto sorpreso e di aver cambiato opinione su di lei. Nello stesso intervento, ha rivolto un messaggio al Papa, ricordando che l’Iran avrebbe ucciso circa 42.000 manifestanti disarmati negli ultimi due mesi e dichiarando che possedere armi nucleari sarebbe inaccettabile per l’Iran. Le dichiarazioni sono state fatte attraverso un intervento pubblico.

« Qualcuno può per favore dire a Papa Leone che l’Iran ha ucciso almeno 42.000 manifestanti innocenti e completamente disarmati negli ultimi due mesi, e che per l'Iran possedere una bomba nucleare è assolutamente inaccettabile? Grazie per l’attenzione. L’AMERICA È TORNATA!». Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il post a stretto giro, dopo l'attacco senza precedenti contro uno dei leader che più ha tentato di tenere aperto il dialogo tra Stati Uniti ed Europa. Donald Trump, per la seconda volta in due giorni, ha scosso bruscamente l'albero delle relazioni internazionali scagliandosi contro Giorgia...🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump attacca Meloni: "Sono scioccato, su di lei mi sbagliavo". E sul Papa: "Qualcuno gli dica che l'Iran ha ucciso 42 mila innocenti" Scanzi massacra Meloni: È più Trump di Trump e l'unica leader che ha avallato l'attacco venezuelano! Leggi anche: Trump di nuovo contro il Papa: «Qualcuno gli dica che l’Iran ha ucciso 42 mila innocenti» – La diretta Leggi anche: Trump: «Scioccato da Meloni. Mi sbagliavo su di lei, non vuole aiutarci. Il Papa non capisce che l'Iran è una minaccia nucleare»