Il presidente degli Stati Uniti ha rivolto un nuovo attacco all’Italia, rivolgendosi direttamente alla leader del governo italiano con un avviso che indica l’assenza di sostegno per le azioni degli Stati Uniti in Medio Oriente, avviate lo scorso marzo. La dichiarazione si riferisce alla posizione dell’Italia rispetto al coinvolgimento militare e alla partecipazione alle iniziative statunitensi nella regione. Nessun commento ufficiale è stato rilasciato dal governo italiano in risposta alle dichiarazioni.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nuovamente attaccato l’Italia per il mancato supporto alla guerra iniziata dagli Usa in Medio Oriente lo scorso marzo. Trump, in un’ondata di critiche agli alleati della Nato, dal Regno Unito all’Australia, ha preso di mira il nostro Paese in particolare per non aver concesso l’utilizzo della base aerea di Sigonella, in Sicilia, per le operazioni dell’esercito americano in Iran. L’attacco arriva poco dopo quello diretto a Giorgia Meloni, in cui Trump ha criticato duramente il sostegno della premier a Papa Leone XIV, anche lui preso di mira dal presidente statunitense negli ultimi giorni. Il Governo continua a parlare di “relazione solida” tra Italia e Usa, e di “divergenze” sempre possibili tra gli alleati.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Trump attacca di nuovo l’Italia, l’avviso a Meloni: “Non ci saremo per loro”

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