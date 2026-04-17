Il presidente degli Stati Uniti ha rivolto nuove critiche all’Italia, affermando che il paese non sarà presente o coinvolto in determinate questioni. Le sue parole sottolineano una posizione di distacco nei confronti del nostro paese, senza specificare i motivi o i contesti delle dichiarazioni. L’attacco si inserisce in una serie di commenti pubblici rivolti all’Italia, senza che siano stati annunciati interventi ufficiali o spiegazioni ufficiali da parte delle autorità italiane.

Nuovo attacco del presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro l'Italia. "L'Italia non c'è stata per noi, noi non ci saremo per loro", ha scritto il capo della Casa Bianca sul suo social network Truth, rilanciando un articolo del Guardian del 31 marzo scorso dal titolo "L'Italia nega l'uso della base in Sicilia agli aerei americani che trasportano armi per la guerra in Iran". Già nei giorni scorsi c'era stato uno strappo tra il tycoon e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo che quest'ultima aveva definito "inaccettabili" le parole di Trump su Papa Leone XIV. Il presidente Usa, infatti, aveva parlato del Pontefice come di un "debole".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Donald Trump attacca ancora l'Italia: "Noi per loro non ci saremo"

MELONI VS TRUMP: SUE PAROLE INACCETTABILI CI VUOLE RISPETTO PER GLI ITALIANI E GLI ALLEATI NATO

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