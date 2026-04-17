Trump attacca ancora l’Italia su Truth | Non c’è stata per noi

Il presidente americano ha rivolto nuove critiche all’Italia attraverso il suo account su Truth, affermando che non ci sono stati supporti concreti da parte del paese in determinate questioni. Questa dichiarazione segue le recenti accuse rivolte a un esponente del governo italiano riguardo al mancato sostegno nella guerra contro l’Iran. Le dichiarazioni di Trump continuano a suscitare attenzione sui social e nei media.

Ancora una volta il presidente americano Trump ha attaccato l’Italia, dopo le accuse dei giorni scorsi a Giorgia Meloni per il mancato appoggio nella guerra contro l’Iran. Questa volta chiama in causa direttamente il nostro paese nel suo complesso, ma l’obiettivo è ancora il governo: poche parole durissime su Truth, il social di sua proprietà: «L’Italia non c’è stata per noi noi non ci saremo per loro!» il testo diretto e minaccioso del suo post. Il post di Trump fa riferimento a un articolo del Guardian di due settimane fa riguardo alla notizia che l’Italia aveva rifiutato l’uso della base di Sigonella per i Bombardieri americani diretti verso il cielo dell’Iran.🔗 Leggi su Open.online

Trump Ngamuk pada Prancis dan Italia Serta Siapkan Sanksi Bagi Pembantu Iran

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