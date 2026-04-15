In un'intervista a Fox, l'ex presidente degli Stati Uniti ha criticato nuovamente il governo italiano, affermando che la premier ha rifiutato un aiuto riguardo alla questione iraniana e sottolineando il deterioramento dei rapporti tra i due paesi. Il ministro degli Esteri italiano ha risposto dicendo che il rapporto tra Italia e Stati Uniti si basa sulla sincerità e sulla franchezza.

Trump torna all’attacco di Giorgia Meloni e dell’Italia in un’intervista a Fox. La premier italiana è “stata negativa. Chiunque abbia rifiutato il proprio aiuto nella gestione della situazione con l’Iran, con quel Paese non abbiamo più lo stesso rapporto”. E ancora: “Giusto per vostra informazione: l’Italia riceve grandi quantità di petrolio dallo Stretto”. E poi ulla Nato: “Perché spendiamo centinaia di miliardi di dollari all’anno per la Nato se non stanno dalla nostra parte? Se non stanno dalla nostra parte sull’Iran, non staranno dalla nostra parte su una questione molto più grande dell’Iran”. TAJANI – L’Italia è alleata degli Stati Uniti, “crediamo nell’unità dell’Occidente”.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Trump attacca ancora Meloni: “Ha rifiutato aiuto su Iran. Non abbiamo più lo stesso rapporto”. Tajani: “Noi franchi e sinceri”

Trump ancora contro Meloni: Non abbiamo più lo stesso rapporto

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