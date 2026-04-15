Il rapporto tra l'ex presidente degli Stati Uniti e la premier italiana si è deteriorato dopo alcune dichiarazioni pubbliche. Trump ha criticato pubblicamente Meloni, definendo il suo atteggiamento negativo e riferendosi alla fine di un rapporto con un paese del Medio Oriente. La tensione tra i due governi si è accentuata, segnando una rottura nelle relazioni diplomatiche tra le due nazioni.

Il rapporto tra Trump e Meloni si è evoluto e da una sintonia iniziale si è arrivati allo scontro. La guerra in Iran e il caso di Papa Leone hanno incrinato l’asse tra Washington e Roma Nuova battuta nelvivace diverbiotra il presidente degli Stati Uniti,Donald Trump, e la presidente del ConsiglioGiorgia Meloni. Il tycoon è tornato a criticare la premier segnando un ulteriore irrigidimento nei rapporti tra Washington e Roma. In un’intervista al programma “Mornings with Maria”suFox News,Trump ha dichiarato: “Non abbiamo più lo stesso rapporto, è stata negativa. Con chiunque ci abbia rifiutato il proprio aiuto riguardo alla situazione in Iran,non abbiamo lo stesso rapporto”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Trump attacca ancora Meloni: ‘È stata negativa, dopo l’Iran rapporto finito’, gelo tra Usa e Italia

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