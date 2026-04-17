Un ex presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un messaggio su una piattaforma social criticando l’Italia riguardo a una questione legata alla base di Sigonella. La sua dichiarazione si riferisce a una notizia del Guardian che segnala il rifiuto italiano di consentire l’uso della base per aerei americani coinvolti nel trasporto di armi destinati a Iran. La polemica si inserisce in un contesto di tensioni tra i due paesi.

«L’Italia non c’è stata per noi, noi non ci saremo per loro!». Lo ha scritto Donald Trump su Truth, commentando un articolo del Guardian intitolato “L’Italia nega l’uso della base area in Sicilia agli aerei americani che trasportano armi per la guerra in Iran “. La vicenda com’è noto, risale a fine marzo, e anche l’articolo il pezzo del quotidiano britannico: post a scoppio ritardato per Trump. Gli altri attacchi di Trump all’Italia (e a Meloni). Fatto sta che Trump è tornato ad attaccare l’Italia e il suo governo. Nell’ultimo post sul Truth, il presidente Usa di fatto se la prende col ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha negato l’uso di Sigonella.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Trump attacca ancora l’Italia, questa volta per Sigonella

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