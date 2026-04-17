Trump questa volta contro l’Italia nel giorno in cui Meloni si riscopre volenterosa

Il presidente statunitense ha pubblicato su Truth un commento che critica l’Italia, facendo riferimento a un articolo del Guardian di fine marzo. Nel testo, Trump afferma che l’Italia non si sarebbe mostrata disponibile nei confronti degli Stati Uniti, in relazione alla mancata autorizzazione all’uso della base di Sigonella da parte dei jet americani. La giornata si apre anche con un commento della premier italiana, che si definisce “volenterosa”.

«Italy wasnt’t there for us, we won’t be there for them!». Su Truth il presidente statunitense Donald Trump torna a criticare l’Italia pubblicando un articolo di fine marzo del Guardian che parla della mancata concessione dell’utilizzo della base di Sigonella ai jet statunitensi nei giorni scorsi. «L’Italia non ci ha sostenuto, quindi noi non sosterremo loro!», scrive. È il terzo attacco in pochi giorni all’Italia da parte del presidente statunitense. Ma è il primo in cui nel mirino c’è il Paese, non il capo del governo. Infatti, martedì le dichiarazioni al Corriere della Sera contro Giorgia Meloni, che «non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato.🔗 Leggi su Linkiesta.it

Tutti contro le follie di Trump. Tace chi voleva dargli il nobel per la pace: Salvini e Meloni

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