Donald Trump ha nuovamente rivolto un attacco a un papa, attirando l’attenzione sui possibili rischi di questa scelta. Nel contesto delle elezioni presidenziali del 2024, il sostegno dei cattolici si è rivelato determinante per la sua campagna, con percentuali che si aggirano tra il 55 e il 59 per cento, segnando una differenza significativa rispetto alla consueta suddivisione delle preferenze tra i candidati.

Pochi gruppi demografici sono stati più importanti dei cattolici per il ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump, che nel 2024 ha ottenuto tra il 55 e il 59 per cento dei loro voti, quando di solito i candidati alla presidenza si spartiscono equamente le preferenze di questa porzione di elettorato. Eppure, con le durissime accuse lanciate a Papa Leone XIV, The Donald sta facendo di tutto per alienarsi i favori dei cattolici, che già nel 2016 gli avevano perdonato un battibecco con Francesco. Ma questa volta lo scontro tra Casa Bianca e Vaticano rischia di far sbandare il presidente Usa. Anche perché Prevost è il primo pontefice statunitense della storia e, anche per questo, al di là dell’Atlantico gode di grande popolarità e non solo tra i cattolici.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Trump attacca ancora un Papa: perché questa volta può costargli caro

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