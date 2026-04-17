Donald Trump ha ribadito che gli Stati Uniti non sosterranno l’Italia a causa della mancata assistenza durante il conflitto con l’Iran. In particolare, ha citato la vicenda di Sigonella, sottolineando che l’Italia non è stata vicina agli Stati Uniti in momenti cruciali. Le dichiarazioni sono state fatte durante un intervento pubblico, in cui ha espresso la sua opinione sulla collaborazione tra i due paesi.

«L'Italia non c'è stata per noi, noi non ci saremo per loro». Donald Trump torna ad attaccare Roma rea di non aver aiutato gli Usa nella guerra con l’Iran. Dopo le critiche dirette alla premier Giorgia Meloni, il presidente americano se la prende col nostro Paese per non aver concesso l’uso della base di Sigonella ai bombardieri americani. Il caso era scoppiato lo scorso 31 marzo ma sembrava risolto, con il Pentagono che aveva chiarito che l’Italia rispetta i trattati e «fornisce attualmente sostegno garantendo accesso, basi e diritti di sorvolo alle forze statunitensi». Ma per The Donald la 'ferità non si è probabilmente mai chiusa.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump ancora contro Roma anche per Sigonella: "Non ci ha sostenuti e noi non la sosterremo"

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