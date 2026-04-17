Il presidente degli Stati Uniti ha criticato nuovamente l’Italia per non aver concesso l’accesso alla base di Sigonella ai jet americani nei giorni scorsi. La sua dichiarazione si riferisce alla mancata collaborazione da parte del governo italiano in questa occasione. La questione riguarda un’operazione militare che avrebbe richiesto il supporto della base, ma senza il consenso richiesto, i voli non sono stati autorizzati.

AGI - Nuovo attacco di Trump all'Italia. Il presidente Usa torna sulla mancata concessione dell'utilizzo della base di Sigonella ai jet statunitensi nei giorni scorsi. "Italy wasnt't there for us, we won't be there for them!", scrive su Truth, commentando con un duro post un articolo del 'Guardian'. "L'Italia non ci ha sostenuto, quindi noi non sosterremo loro!", scrive minaccioso Trump. Stefania Craxi (FI): "La bussola del governo è l'interesse nazionale". "Dopo gli attacchi di Trump alla premier Meloni, mi auguro si smetterà di dire che il governo italiano prende ordini dagli Stati Uniti. Lo dimostra anche il recente caso di Sigonella, con l'Italia che ha chiesto di rispettare un accordo internazionale vigente.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sigonella, Trump attacca l'Italia: "Non ci ha sostenuto, non la sosterremo"

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. @paolomieli: "Trump ieri ha attaccato l'Italia per Sigonella, si vede che la cosa è più ampia perchè gli attacchi sono 3 in 3 giorni. A Las Vegas ha detto che l'Iran consegnerà l'uranio arricchito, non so se crederci ma lo segnalo" x.com