Vicenza raffica di reati fiscali | 73enne dovrà scontare 6 anni e 6 mesi di carcere

A Vicenza, un uomo di 73 anni è stato arrestato in relazione a reati fiscali e condannato a scontare 6 anni e 6 mesi di carcere. La condanna definitiva si è concretizzata dopo un procedimento giudiziario che ha portato alla sua incarcerazione. L’intera vicenda riguarda principalmente questioni fiscali e l’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’uomo.

Un cittadino italiano di 73 anni è stato arrestato a Vicenza per reati fiscali, in esecuzione di un ordine della Procura Generale. L’uomo, domiciliato a Grisignano di Zocco, dovrà scontare 6 anni e 6 mesi di reclusione per violazioni in materia di imposte sui redditi, IVA e legge fallimentare. Operazione della Squadra Mobile Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nel pomeriggio del 9 aprile 2026 gli operatori della Squadra Mobile della “Sezione Reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione” di Vicenza hanno rintracciato il cittadino italiano, residente in città ma domiciliato a Grisignano di Zocco. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Vicenza, raffica di reati fiscali: 73enne dovrà scontare 6 anni e 6 mesi di carcere Arrestato a Catania l’anarchico Giuseppe Sciacca: dovrà scontare oltre 4 anni di carcereABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Polizia di Stato La Polizia di Stato di Catania ha eseguito l’arresto dell’anarchico Giuseppe Sciacca, in... Leggi anche: Genny Terremoto torna in manette: arrestato per vecchi reati legati agli stupefacenti, dovrà scontare 8 anni e mezzo