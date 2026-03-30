Due persone sono state arrestate ad Ancona dalla Polizia di Stato, che ha eseguito due ordini di carcerazione. Le misure riguardano reati di violenza domestica e precedenti per truffe e reati fiscali. Entrambi i soggetti sono stati portati in carcere. L’operazione si è conclusa con l’esecuzione di due ordini di detenzione.

A finire in carcere due uomini già condannati in altri procedimenti, uno per maltrattamenti in famiglia e l’altro con un lungo curriculum criminale ANCONA - Due ordini di carcerazione eseguiti e altrettanti arresti da parte della Polizia di Stato di Ancona. A finire in carcere due uomini già condannati in altri procedimenti, uno per maltrattamenti in famiglia e l’altro con un lungo curriculum criminale. Il primo intervento ha visto impegnata la Squadra Mobile dorica che ha rintracciato e arrestato un 45enne marocchino, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona. L’uomo era stato condannato per maltrattamenti nei confronti della compagna, tra insulti, minacce, percosse e lesioni. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Violenza domestica e precedenti per truffe e reati fiscali, doppio arresto: per entrambi si aprono le porte del carcere

Articoli correlati

Secondo arresto in venti giorni: si aprono le porte del carcereIl 12 marzo i carabinieri hanno seguito gli spostamenti di un marocchino di 19 anni già intercettato per spaccio il 24 febbraio a Cartura.

Ascoli, allarme violenza domestica: quattro casi di Codice Rosso e un arresto per reati pregressi.Ascoli, l’escalation di violenza domestica: quattro “Codici Rossi” e un arresto per reati pregressi Ascoli Piceno è scossa da una rapida successione...

Tutto quello che riguarda Violenza domestica

Temi più discussi: Aumento della criminalità nei Grigioni; Minaccia la madre e la fidanzata con un coltello e aggredisce gli agenti: immobilizzato con il taser e denunciato; Verbania, tenta di sfondare la porta dell’ex moglie davanti ai figli: arrestato 47enne; Ancora pericoloso dopo l'allontanamento urgente dalla casa coniugale: ora è in carcere.

Vittime di violenza familiare e riappacificazioneCass Sent 1577/2026: nei casi di violenza di genere, il riavvicinamento tra autore e vittima non prova da solo né la cessazione dei maltrattamenti né il loro perdurare. news.avvocatoandreani.it

La violenza domestica raccontata da fratture invisibiliNei giorni che precedono la celebrazione della giornata della donna, Fondazione Asilo Mariuccia con Fondazione Aem promuove un evento di sensibilizzazione. Un’iniziativa che si inserisce nel quadro ... vita.it

Violenza domestica e precedenti per truffe e reati fiscali, doppio arresto: per entrambi si aprono le porte del carcere x.com

Il Cuav è un servizio specialistico rivolto agli uomini autori di violenza domestica e di genere che ha come obiettivo la presa di consapevolezza delle condotte violente, la responsabilizzazione individuale e la prevenzione della recidiva. Il Centro, attivato a mar - facebook.com facebook