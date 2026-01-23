A Isernia, una truffa ai danni di un’anziana donna ha portato all’arresto di un uomo di 39 anni. La vittima, una 77enne, è stata indotta a consegnare oro e denaro attraverso una falsa chiamata di un finto carabiniere. La Squadra Mobile ha pedinato e fermato il sospettato, recuperando i beni rubati. L’operazione evidenzia l’importanza di prestare attenzione a questo tipo di truffe.

Un uomo è stato fermato in flagranza di reato e trovato in possesso di 120 g di oro e 600 euro in contanti al termine di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile di Isernia. Il soggetto, un 39enne, è accusato di truffa aggravata ai danni di una donna di 77 anni. L’uomo è stato individuato e bloccato dopo un pedinamento mentre tentava di allontanarsi dal luogo del reato. Truffa ai danni di un'anziana a Isernia L'intervento degli agenti Il raggiro L'arresto e le accuse Il contesto e le raccomandazioni Truffa ai danni di un’anziana a Isernia L’operazione ha preso avvio quando gli agenti della Squadra Mobile di Isernia hanno notato un’auto sospetta. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Truffa del finto carabiniere a Isernia, anziana costretta a cedere oro e centinaia di euro, arrestato 39enne

