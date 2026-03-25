fa un clic di troppo su un sito che prometteva guadagni facili e cade nella truffa delle criptovalute condannato finto broker

Un pensionato di 72 anni ha cliccato su un sito che prometteva facili guadagni tramite criptovalute e si è affidato a un finto broker. Dopo aver fornito il numero di telefono, è stato contattato da una voce femminile che gli ha proposto un investimento. L’uomo ha poi scoperto di essere stato coinvolto in una truffa legata a criptovalute, e l’indagine ha portato alla condanna dell’attore che si spacciava per un broker.

ANCONA - Navigava in rete alla ricerca di un modo per far fruttare i risparmi. Un annuncio prometteva rendimenti facili con le criptovalute così un pensionato di 72 anni ha inserito il numero di telefono e pochi minuti dopo una voce femminile rassicurante lo ha chiamato e gli ha proposto una prova: 250 euro “per testare” un investimento in bitcoin. Il bonifico è partito, e giorni dopo l’uomo si è visto addebitare 100 euro di guadagno. Uno specchietto per le allodole. Un sedicente broker è poi subentrato alla voce femminile, parlava di operazioni sicure, invia link professionali e così lo ha dirottato su un secondo sito dall’aspetto impeccabile. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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