Truffa del finto incidente Preso il corriere durante la fuga recuperati Rolex e diamanti

La polizia ha intercettato un uomo che stava scappando dopo aver messo in scena un finto incidente. Durante l’arresto, sono stati sequestrati Rolex, diamanti e denaro contante per un valore complessivo tra i 50 e i 60 mila euro. Gli investigatori continuano a indagare per capire se si tratta di un episodio isolato o di un giro più ampio di truffe.

L'anziana raggirata al telefono: "Sua figlia ha investito una bambina". Il ladro intercettato a Roma Termini mentre tornava a Napoli con la refurtiva. Ora è in carcere Un bottino ingente, composto da orologi Rolex, anelli e collane di brillanti per un valore tra i 50 e i 60mila euro, oltre a tremila euro in contanti. Era quanto un truffatore era riuscito a sottrarre a un'anziana modenese di 80 anni, terrorizzandola con la più classica e odiosa delle menzogne: quella della figlia arrestata per aver investito una bambina. La fuga del malvivente è però durata poco grazie a un'indagine lampo della Polizia di Stato che ha permesso di recuperare l'intera refurtiva e, il 27 gennaio scorso, di aprire per lui le porte del carcere.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su Finto Incidente Truffa

La truffa del finto carabiniere rappresenta una minaccia concreta per gli anziani, spesso vittime di raggiri messi in atto con metodi ingannevoli.

Durante una truffa ai danni di un’anziana, un uomo è stato intercettato dalla polizia mentre cercava di scappare con gioielli per 17mila euro.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Finto Incidente Truffa

Argomenti discussi: Roma, tenta truffa del finto incidente ma cade nella trappola della stessa vittima: arrestato 56enne; L'anziana che truffa il truffatore: il video della telefonata che incastra il malvivente; Roma, anziana truffa il truffatore: ecco come finge di credere a incidente figlia e lo fa arrestare; I Carabinieri avvertono: Sempre più diffusa la truffa del falso incidente stradale.

Truffa del finto incidente smascherata dalla vittima: il trucco che incastraTruffa del finto incidente, furbetto scoperto e incastrato dalla vittima: «Vieni a casa, così ti do i gioielli». Poi la sorpresa: arrestatoTrappola in ... assodigitale.it

Tenta la truffa del finto incidente ma la vittima lo fa arrestare a Porta PiaHa provato a raggirare un’anziana con la collaudata tecnica del finto incidente, ma questa volta il copione si è invertito e a finire in trappola è stato lo stesso truffatore. Un uomo, fingendosi ... terzobinario.it

Fuori dal coro. . La truffa del finto rifiuto sulla prima visita, il trucco con cui molte ASL taroccano i dati per fare bella figura col Ministero della Salute. Abbiamo chiesto spiegazioni al Ministro della Salute Orazio Schillaci. Il servizio di @CosCastiglioni a #Fuoridal - facebook.com facebook