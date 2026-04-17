Truffa al figlio | il piano spietato che ha rubato 5.000 euro a una madre

Durante l'ultima puntata di La Volta Buona su Rai 1, condotta da Caterina Balivo, è stato raccontato il caso di una madre che ha subito una truffa da parte del proprio figlio, che le ha sottratto 5.000 euro. Il racconto ha coinvolto la famiglia Morandi, portando alla luce una vicenda che ha suscitato discussioni sulla vulnerabilità e le dinamiche familiari. La trasmissione ha dedicato spazio alle conseguenze di questa azione illegale.

Durante l’ultima puntata di La Volta Buona su Rai 1, condotta da Caterina Balivo, il racconto della famiglia Morandi si è trasformato in un momento di profonda riflessione sociale. Marco Morandi, accompagnato dalla sorella Marianna, ha condiviso con il pubblico i legami che li uniscono, dal lavoro comune nello spettacolo teatrale Benvenuti a casa Morandi fino alle emozioni legate al padre Gianni e al fratello Pietro, recentemente sul palco di Sanremo. Tuttavia, il cuore del confronto si è spostato su un episodio doloroso che ha colpito Laura Efrikian, madre del cantante, vittima di una sofisticata inganno telefonico. L’inganno ai danni di Laura Efrikian: il meccanismo della truffa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Truffa al figlio: il piano spietato che ha rubato 5.000 euro a una madre After 11 years of love, she mocked his loyalty for another. He left, and now she's desperate. Notizie correlate Il figlio dell’ex banchiere ucciso? “Spietato e senza un briciolo di compassione. Ha gettato il corpo del padre dal quarto piano”Milano – Chi davvero è Igor Adaric, il figlio di Alexander Adarich, l'imprenditore ucraino morto precipitando da un B&B di via Nerino a Milano il 23... Leggi anche: "Vostro figlio ha avuto un incidente", ma è una truffa: 25enne incassa 7mila euro e gioielli, arrestato Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Voce riprodotta con l'IA: Suo figlio è in ospedale, ma la truffa non va in porto; Truffa del finto carabiniere, il figlio di un’anziana chiama i poliziotti: 21enne arrestato sulla porta di casa; Ti scrive tuo figlio, ma non è lui: la truffa Ciao Mamma (o Ciao Papà); Dentro la Notizia: La truffa di Lourdes: 35mila euro per un pellegrinaggio inesistente Video. Truffa del finto carabiniere, il figlio di un’anziana chiama i poliziotti: 21enne arrestato sulla porta di casaLa segnalazione del figlio alla centrale operativa della questura e la prontezza dei poliziotti hanno scongiurato il tentativo di truffa, perpetrata con il cosiddetto metodo del finto carabiniere, mes ... torinotoday.it Ti scrive tuo figlio, ma non è lui: la truffa Ciao Mamma (o Ciao Papà)Un messaggio affettuoso rivolto a un genitore può nascondere un tentativo di truffa: ecco come funziona il raggiro e quali segnali osservare ... libero.it La truffa ai danni della madre di Marco Morandi: hanno usato la voce clonata del nipote per sottrarle 5.000 euro facebook Virtus Verona, truffa sui fondi per l'accoglienza nel calcio: «Fresco comprò 5mila cappellini, ai migranti solo 30» x.com